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Составлена диета для жителей постапокалиптического мира

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Если в мире начнется ядерная война, или снова вспыхнет какая-нибудь опасная эпидемия, часть населения нашей планеты вынуждена будет пережидать кризис в убежищах.

Особенности рациона в постапокалиптическом мире

Специалисты Университетского колледжа Лондона (Великобритания) решили выяснить, чем смогут питаться обитатели постапокалиптического мира.

Специалист по химии пищевых продуктов Майкл Сулу считает, что продукты эффективнее всего солить или сушить. Это позволит снизить активность микроорганизмов, которые становятся причиной порчи продуктов. Иными словами, "диета Судного дня" будет основана в основном на такой еде.

"Хранить в течение длительного времени можно продукты с большим процентом жира, например, сыры и масла. Плюс хорошо работает заморозка. Например, замороженное мясо может храниться намного дольше, чем указано в соответствующих стандартах. Единственная проблема — оно будет очень быстро портиться после разморозки", — считают ученые.

В результате специалисты пришли к выводу, что если люди хотят пережить апокалипсис, им следует заранее позаботиться о создании резервов с едой длительного хранения. Но любые запасы еды рано или поздно закончатся, поэтому жителям нового мира будут нужны технологии и ресурсы для организации новых систем производства пищи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи назвали новую причину конца света

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