Ростовские исследователи изучат распространение COVID-19 среди ежей

Ростовские ученые планируют выяснить, могут ли ежи и крысы, обитающие в городской среде, заразить человека коронавирусом.

Исследователи займутся изучением вирусов, которые появляются у диких животных, обитающих рядом с людьми. Во многих странах уже доказали связь COVID-19 с мышами, ежами и крысами. В РФ пока не было выявлено подтвержденных фактов связи инфекции с вышеуказанными представителями фауны.

У ежей, крыс и летучих мышей будут искать вирусы, которыми может заразиться человек.

"Требуется проводить исследования, осуществлять постоянный мониторинг носительства, гибели животных с симптомами, анализировать эволюции вирусов", — сообщил руководитель исследования Алексей Ермаков.

В России планируется возобновить исследования, направленные на изучение экологии вирусов, как это было в СССР, что позволит предсказать и предотвратить возможные эпидемии новых заболеваний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что домашние животные не переносят коронавирус.