Ростовские ученые планируют выяснить, могут ли ежи и крысы, обитающие в городской среде, заразить человека коронавирусом.
Исследователи займутся изучением вирусов, которые появляются у диких животных, обитающих рядом с людьми. Во многих странах уже доказали связь COVID-19 с мышами, ежами и крысами. В РФ пока не было выявлено подтвержденных фактов связи инфекции с вышеуказанными представителями фауны.
У ежей, крыс и летучих мышей будут искать вирусы, которыми может заразиться человек.
"Требуется проводить исследования, осуществлять постоянный мониторинг носительства, гибели животных с симптомами, анализировать эволюции вирусов", — сообщил руководитель исследования Алексей Ермаков.
В России планируется возобновить исследования, направленные на изучение экологии вирусов, как это было в СССР, что позволит предсказать и предотвратить возможные эпидемии новых заболеваний.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что домашние животные не переносят коронавирус.
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