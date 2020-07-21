В США разработали нанопрепарат для лечения рака молочной железы

Американские специалисты Университета Арканзаса разработали нанопрепарат нового поколения, который эффективен при лечении рака молочной железы. Он уничтожает злокачественные клетки, не вызывая опасных побочных эффектов.

По словам ученых, лекарство показало свою эффективность даже при лечении самой агрессивной и смертоносной формы рака груди.

В чем секрет нанопрепарата?

Благодаря особой химической формуле препарат относят к новому классу веществ. Применение нового лекарства предполагает адресную доставку к злокачественным клеткам при помощи фотодинамической терапии.

"Рак молочной железы уносит огромное число женских жизней. Особую опасность представляют трижды негативные опухоли, единственным одобренным лечением которых является химиотерапия, у которой масса побочных эффектов. Наш нанопрепарат лишен побочных токсичных эффектов, так как он нацелен исключительно на раковые клетки и не затрагивает здоровые", — сообщил один из создателей лекарства, доцент кафедры химии и биохимии Хасан Бейзави.

Когда препарат появится на рынке, пока не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биохимики создали лекарство от рака на основе яда скорпиона.