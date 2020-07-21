Создана система навигации для роботов, основанная на "здравом смысле"

Специалисты университета Карнеги-Меллона и программа Facebook AI Research создали навигационную систему для роботов, основанную на "здравом смысле". По мнению специалистов, если до андроида донести, что такое точка Б, он будет передвигаться более эффективно.

Навигационная система под названием "SemExp" обучает робота распознавать объекты и понимать их местонахождение в доме.

Новая система использует свои семантические знания, чтобы определить лучшие места для поиска тех или иных вещей. Данный модульный подход показал свою эффективность в нескольких отношениях.

Необходимо, чтобы процесс обучения был направлен на отношения между объектами и планировками помещений, а не просто на построении маршрута.

"Благодаря данной навигационной системе людям будет проще взаимодействовать с роботами. Они смогут просто могут говорить им, что нужно принести определенный предмет в то или иное место", — сообщили авторы проекта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сингапуре создали робота с функциями осязания.