Биологи выяснили, почему кости прозрачной лягушки все равно зеленые

Биологи провели исследование и пришли к выводу, что кости прозрачных лягушек остаются зелеными из-за токсина.

Известно, что благодаря зеленому окрасу лягушки могут прятаться и охотиться. В коже у земноводных есть особые структуры — хроматофоры, в которых есть кристаллы. Они способны поглощать все цвета из спектра солнечного света, кроме зеленого. Но не у всех лягушек зеленый окрас.

Так, у прозрачных лягушек почти нет хроматофоров. Однако даже у них кости зеленые. Ученые решили изучить эту особенность.

В результате они выяснили, что кости прозрачных лягушек зеленые потому, что у них так называемая желтуха. Биологи зафиксировали в их организме очень высокий уровень побочного продукта разрушения старых красных кровяных телец.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что гибридные лягушки научились управлять своим геномом.