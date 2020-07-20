Чешские исследователи обнаружили, что собаки способны ориентироваться в пространстве по магнитному полю Земли.
Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 27 собак охотничьих пород. К животным прикрепили датчики GPS и экшн-камеры.
Собакам нужно было самостоятельно найти обратную дорогу из леса домой.
В результате животные успешно добирались до дома, и, как выяснили ученые, большинство собак ориентировались по геомагнитному полю.
В процессе короткой пробежки собаки определяли направление движения методом сопоставления диаграммы связей и своего внутреннего "компаса".
Ранее ученые провели эксперимент и выяснили, что у собак за восприятие количества объектов отвечают те же отделы головного мозга, что и у людей.
Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".