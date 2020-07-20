Собаки способны ориентироваться по магнитному полю Земли

Чешские исследователи обнаружили, что собаки способны ориентироваться в пространстве по магнитному полю Земли.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 27 собак охотничьих пород. К животным прикрепили датчики GPS и экшн-камеры.

Собакам нужно было самостоятельно найти обратную дорогу из леса домой.

В результате животные успешно добирались до дома, и, как выяснили ученые, большинство собак ориентировались по геомагнитному полю.

В процессе короткой пробежки собаки определяли направление движения методом сопоставления диаграммы связей и своего внутреннего "компаса".

Ранее ученые провели эксперимент и выяснили, что у собак за восприятие количества объектов отвечают те же отделы головного мозга, что и у людей.