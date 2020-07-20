Геологи предсказали раскол Африки и образование нового океана

Через 5-10 млн лет на Земле может появиться новый океан. Дело в том, что разделение некоторых тектонических плит приведет к тому, что африканский континент расколется на две части, которые будет разделять новый океан.

В настоящее время ученые наблюдают за этим геологическим процессом. Речь идет о трещине длиной более 56 километров, которая образовалась в 2005 году в пустыне Афар (Эфиопия).

Сейчас геологи изучают этот феномен.

"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт [или тектонический разлом] становится океаническим рифтом", — объяснил Кристофер Мур из Университета Лидса (Великобритания).

В районе расположены две тектонические плиты: арабская и африканская.

Африканская еще состоит из нубийской и сомалийской. Когда-то разделение этих плит привело к образованию Красного моря и Аденского залива.

"Аденский залив и Красное море затопят регион Афар и Восточно-Африканский рифт и станут новым океаном, а эта часть Восточной Африки будет отдельным маленьким континентом", — предсказал он.

Эксперты пока не могут объяснить причины данного процесса, но многие ученые предполагают, что это может быть связано с вулканической активностью в регионе. Геологи считают, что этому событию могло способствовать усиление давления увеличивающегося объема магмы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Земле проходит процесс формирования нового континента.

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