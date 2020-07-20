Доказано существование людей в Америке до культуры Кловис

Специалисты из Великобритании доказали факт раннего появления древних людей на территории Америки. Это удалось выяснить с помощью фекалий.

Ранее считалось, что первыми жителями Америки были представители культуры Кловис. Но ученые это опровергли.

Британские исследователи совместно со своими коллегами из США проанализировали окаменевшие фекалии и пришли к выводу, что в пещерах Пэйсли, расположенных на западе США, около 12 тысяч лет назад жили люди. Следовательно, люди жили здесь еще до появления культуры Кловис.

Стоит напомнить, что впервые следы первых людей на территории Америки были найдены в пещере Пэйсли еще в 30-е гг. XX века. Но в связи с тем, что там не обнаружили костных останков, доказать данный факт было трудно.

В 2007 году ученые обнаружили образец человеческой митохондриальной ДНК из окаменелых экскрементов. Результаты удивили ученых, так как было выявлено сходство с жителями Азии и Сибири.

После серии скептических теорий исследователи все же доказали присутствие людей до культуры Кловис. Из 13 найденных образов копролитов, самому древнему было более 12,2 тысяч лет.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков.