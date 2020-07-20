Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение

Японские планетологи из Университета Хоккайдо доказали, что практически все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение.

Когда наша планета сформировалась, на ней еще не было больших объемов жидкости. Большая часть или почти все запасы воды на Земле могли появиться в результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования Земли.

Источники воды

Ученые считают, что потенциальным источником воды для нашей планеты была органическая материя.

Сначала на Земле практически не было жидкости. По словам специалистов, вода появилась на нашей планете в результате длительной астероидной или кометной бомбардировки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в то время, как залежей нефти хватит еще на сто лет, питьевая вода может закончиться гораздо раньше — уже к 2030 году. К такому неутешительному выводу приходят ученые каждый раз, садясь за вычисления.