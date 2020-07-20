Длительный отпуск продлевает жизнь

Сотрудники Университета Хельсинки (Финляндия) пришли к выводу, что длительный отпуск благоприятно воздействует на работу нервной системы и увеличивает продолжительность жизни.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 1200 человек. Добровольцев разделили на две группы: по образу жизни и длительности отпуска. Участники первой группы вели здоровый образ жизни, но они отдыхали менее трех недель в год.

Образ жизни участников второй группы никак не контролировался, но они отдыхали более трех недель в год. Эксперимент длился в течение 40 лет, его выводы удивили исследователей.

"У добровольцев из первой группы наблюдались хорошие физические показатели, а также сниженная вероятность развития сердечно-сосудистых болезней, но смертность в первой группе была на 37% выше, чем во второй. Мы уверены, что продолжительный отпуск благоприятно отражается на здоровье нервной системы, поэтому в целом продлевает жизнь", — утверждают ученые.

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