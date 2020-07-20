Биологи из СПбГУ обобщили сведения о крошечных арктических улитках

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета решили обобщить собранную информацию об улитках размером менее пяти миллиметров, обитающих в Арктике.

Специалисты проанализировали и обобщили данные о раковинных микрогастроподах. В общей сложности Арктику населяет около 66 их видов, относящихся к четырем подклассам.

"Изучать этих животных непросто. Представьте, что перед вами моллюск размером два миллиметра. Из него нужно извлечь половую систему, которая составляет уже десятые доли миллиметра. Это очень тонкая, тяжелая и скрупулезная работа", — пояснил один из авторов исследования Иван Нехаев.

Собранная информация поможет ученым найти ответы на вопросы, связанные с изменениями климата и загрязнением морских экосистем, а также о том, что представляет собой Арктика, и как шел процесс формирования ее фауны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что создан быстродействующий инсулин на основе яда морских улиток.