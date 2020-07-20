Ветеринары: порода собаки влияет на последствия стерилизации

Американские ученые исследовали 35 пород собак, чтобы выяснить, как стерилизация отражается на состоянии их здоровья.

Специалисты проводили наблюдения в течение 15 лет.

Стерилизация собак приводит к осложнениям

Оказалось, что риск возможных осложнений, таких как онкологические заболевания или дефекты суставов, зависит от породы. Возраст собаки имеет вторичное значение.

В частности, предрасположенность к заболеваниям суставов связана с размерами животного. У мелких пород данная проблема почти не встречается, а вот у крупных довольно высокий риск. Но есть исключения — немецкий дог и ирландский волкодав. У собак этих пород не было проблем с суставами после стерилизации.

У собак мелких пород редко встречались онкологические заболевания (исключение терьеры и ши-тсу). Также играл роль и пол собаки — у самок после стерилизации риск заболеть раком выше на 5-15%, чем у самцов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработана формула точного подсчета "человеческого" возраста собак.