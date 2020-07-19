В этих целях Министерство транспорта и РЖД до конца года планируют создать виртуальный полигон.
Симулятор сможет имитировать различные погодные условия на железной дороге, включая всевозможные критические ситуации.
"В реальных условиях протестировать всевозможные ситуации очень сложно и дорого", — сообщил директор департамента цифровой трансформации Минтранса России Дмитрий Баканов.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.