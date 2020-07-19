Компания Google завершает тестирование функции Nearby Share, которая поможет пользователям Android делиться файлами по беспроводной сети.
Производители смартфонов получили информацию, что опция будет внедрена в оболочку Android уже в следующем месяце.
Нововведение получат все смартфоны с операционной системой Android-6 и выше. Кроме того, эта функция будет реализована на платформах Windows, Linux и macOS.
Таким образом, цифровое дополнение может стать популярнее и удобнее "AirDrop" от компании Apple.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.