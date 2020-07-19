"Как на айфоне". Компания Google выпустит аналог AirDrop

Компания Google завершает тестирование функции Nearby Share, которая поможет пользователям Android делиться файлами по беспроводной сети.

Производители смартфонов получили информацию, что опция будет внедрена в оболочку Android уже в следующем месяце.

Нововведение получат все смартфоны с операционной системой Android-6 и выше. Кроме того, эта функция будет реализована на платформах Windows, Linux и macOS.

Таким образом, цифровое дополнение может стать популярнее и удобнее "AirDrop" от компании Apple.