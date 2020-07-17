Взлом аккаунтов в Twitter произошел при участии сотрудников соцсети

В Twitter рассказали о первых результатах своего расследования массового взлома страниц знаменитых людей. Специалисты считают, что хакеры воспользовались доступом некоторых сотрудников сервиса микроблогов.

"Мы зафиксировали скоординированную атаку со стороны лиц, которые выбрали в качестве объекта внедрения некоторых наших сотрудников, имевших доступ к внутренним системам и инструментам", — сообщили в службе техподдержки Twitter.

Хакеры воспользовались этим доступом для того, чтобы завладеть аккаунтами знаменитостей и публиковать информацию от их имени.

Когда стало известно о массовом взломе страниц, Twitter сразу заблокировала все подозрительные учетные записи, удалила твиты, которые успели опубликовать преступники и отключила некоторые функции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Twitter Маска, Гейтса, Безоса и Обамы не устояли перед хакерами.