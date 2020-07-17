Открытие: власть в Древнем Египте захватили восставшие иммигранты

Археологи из Великобритании пришли к выводу, что гиксосы, которые в определенный исторический период захватили почти всю территорию Древнего Египта, могли быть не агрессорами, пришедшими из Малой Азии, а мигрантами, которые смогли поднять восстание и свергнуть фараонов.

Власть в Египете принадлежала фараонам в течение 3 тыс. лет, но в их правлении были и перерывы. Так, в XVIII-XVI веках до н. э. власть в Египте захватили гиксосы. Историки считают, что они проникли в Египет с территорий современных Сирии и Израиля.

Ученый Крис Стантис совместно со своими коллегами изучили изотопный состав останков, которые сохранились в Аварисе (город, расположенный к северу от Каира, раньше был столицей гиксосов).

"Мы проанализировали образцы, полученные из 36 скелетов, которые были обнаружены в могилах на территории Авариса, датируемых 350-летним периодом до захвата власти гиксосами. 60 процентов этих людей родились где-то далеко от Авариса — то есть, они могли быть переселенцами-мигрантами. Если учесть тот факт, что Древний Египет в целом был местом притяжения для мигрантов, то вполне возможно, что в какой-то момент они могли восстать и захватить власть", — утверждает Стантис.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте обнаружили плиты с изображениями богов и царей.

﻿﻿﻿﻿