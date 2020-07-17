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Исследование: слово "вирус" вызывает у людей стресс

Наука

Американские исследователи утверждают, что есть сочетания звуков, даже лишенные какого-либо смысла, которые способы вызвать более сильную эмоциональную реакцию, чем другие.

Феномен "буба-кики"

Ученые изучили, как слово "вирус" влияет на реакцию людей на него.

Оказывается, что человек, услышав слово "вирус", начинает испытывать стресс, в его крови повышается уровень кортизола.

Специалисты Корнеллского университета уверены, что дело не в страхе перед коронавирусом, а в более фундаментальных вещах.

"Все дело в том, как звучит слово "вирус". Сочетание звуков, которые оно содержит, даже может повышать кровяное давление", — рассказывают авторы исследования.

Ученые пояснили, что речь идет об эффекте, который связан с феноменом "буба — кики". Это явление известно уже почти сто лет, но специалисты пока не могут объяснить его происхождение.

Новое исследование доказывает, что слова из так называемого "кики-набора" (который содержит мягкие и короткие гласные и шумные согласные) воспринимаются как более резкие, поэтому они способны вызвать сильные эмоции. В этом феномене скрыт ответ на вопрос о том, как именно происходит процесс формирования языков.

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