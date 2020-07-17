Американские исследователи утверждают, что есть сочетания звуков, даже лишенные какого-либо смысла, которые способы вызвать более сильную эмоциональную реакцию, чем другие.
Ученые изучили, как слово "вирус" влияет на реакцию людей на него.
Оказывается, что человек, услышав слово "вирус", начинает испытывать стресс, в его крови повышается уровень кортизола.
Специалисты Корнеллского университета уверены, что дело не в страхе перед коронавирусом, а в более фундаментальных вещах.
"Все дело в том, как звучит слово "вирус". Сочетание звуков, которые оно содержит, даже может повышать кровяное давление", — рассказывают авторы исследования.
Ученые пояснили, что речь идет об эффекте, который связан с феноменом "буба — кики". Это явление известно уже почти сто лет, но специалисты пока не могут объяснить его происхождение.
Новое исследование доказывает, что слова из так называемого "кики-набора" (который содержит мягкие и короткие гласные и шумные согласные) воспринимаются как более резкие, поэтому они способны вызвать сильные эмоции. В этом феномене скрыт ответ на вопрос о том, как именно происходит процесс формирования языков.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.