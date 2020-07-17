В KFC будут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

В сети ресторанов быстрого питания KFC будут продавать наггетсы, сделанные из мяса, напечатанного на 3D-принтере. Этот продукт создан на основе растительных белков и куриного мяса, выращенного методом клеточного культивирования.

Необычные наггетсы появятся в московских KFC уже осенью этого года благодаря совместному проекту, который фастфуд-сеть реализует с компанией 3D Bioprinting Solutions.

В чем особенность нового продукта?

Наггетсы, изготовленные из выращенного в биопринтере мяса, будут иметь свойственный им вкус и внешний вид, просто данный продукт произведен с помощью новых технологий производства пищи, которые являются экологически более безопасными.

Технология, разработанная инженерами компании 3D Bioprinting Solutions, позволяет точно скопировать вкус и текстуру куриного мяса. При этом оно производится практически без участия кур, если не считать доноров клеток, которые потом выращивают в лабораторных условиях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США мясо стало продуктом для богатых.