Доктор наук Колумбийского Университета в области неврологии Ка Хе заявил, что омега-3, которая содержится в жирной рыбе, способна защитить мозг от негативного влияния мелкодисперсных частиц.
В неделю достаточно употреблять 1-2 порции жирной рыбы, чтобы получить необходимое количество омега-3.
Кроме того, данные кислоты способны уменьшать воспаление, замедлить процессы старения головного мозга и уменьшить вредное воздействие нейротоксинов.
Ка Хе провел исследование, в котором приняли участие 1300 женщин в возрасте от 70 лет. Все они жили в районах с сильным загрязнением воздуха.
Специалисты посчитали, какое количество рыбы они потребляли в неделю и измерили количество омега-3 кислот в крови. Этот показатель помог ученым вычислить среднее значение воздействия загрязнения окружающей среды на женщин в течение трех лет.
В результате выяснилось, что у участников исследования сохранился объем белого вещества мозга и не изменился размер гиппокампа, что не свойственно для процессов старения. Кроме того, выяснилось, что омега-3 защищает мозг от токсичного воздействия внешней среды.
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