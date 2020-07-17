Искусственный интеллект спрогнозировал штормы с высокой точностью

В Китае разработали модель, которая может с высокой точностью прогнозировать океанические явления.

По словам инженеров, обычные численные модели, статистические модели и сложный искусственный интеллект можно использовать вместе. Они способны дополнять друг друга, открывая новые возможности для исследования активности океана.

Модель прогнозирования штормов с использованием искусственного интеллекта создали в 2010 году. В течение всего этого времени она демонстрировала высокую точность прогнозов: предсказывает время и место возникновения больших волн и изменение температуры воды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект способен распознавать зеркальные изображения. Специалисты провели исследование, результаты которого их поразили. Выяснилось, что точность распознавания отраженных изображений искусственным интеллектом составила 60-90%.