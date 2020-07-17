У побережья Калифорнии обнаружили "невидимых" глубоководных рыб

В Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана океанологи обнаружили 16 видов глубоководных рыб угольно-черного цвета. Структура их клеток кожи отражает всего 0,04% падающего на нее света.

Океанолог Карен Осборн пояснила, что этим рыбам удалось "изобрести" своеобразную ловушку для света. Как только свет падает на поверхность их кожи, он тут же исчезает.

Также ученые открыли еще один образец такого природного оптического метаматериала.

"Несмотря на то что наши камеры очень продвинутые, мне никак не удавалось расположить источники света и сфотографировать рыб так, чтобы можно было рассмотреть мелкие детали на фотографиях. Все это выглядело, как будто эти обитатели глубин засасывали в себя весь свет", — сообщила одна из авторов исследования Карен Осборн.

Благодаря своей уникальной способности становиться "невидимыми", у этих рыб существенно выше шанс на выживание, чем у их сородичей, так как хищники просто не могут видеть свою добычу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Африке нашли рыбу возрастом 400 миллионов лет.