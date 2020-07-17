Историки смогли увидеть лицо 1700-летней мумии

Исследователи с помощью метода компьютерной томографии смогли заглянуть под погребальную маску мумии, найденной в Оглахтинском могильнике в Хакасии.

Ученые смогли изучить лицо мужчины, который жил 1700 лет назад.

Исследование показало, что мужчине умер в возрасте около 30 лет. У него были каштановые волосы, заплетенные в косу — как у запорожских казаков.

С помощью современных технологи исследователи выяснили, что у него было выражение лица человека, который крепко спит. На лице мумии ученые обнаружили длинный шов — от уха до левого глаза. А на другой стороне черепа они заметили 7-сантиметровое отверстие.

"Мы обнаружили трепанацию черепа в районе виска. Предполагается, что отверстие было проделано серией ударов при помощи какого-то инструмента. Возможно, это делалось для того, чтобы удалить содержимое черепной коробки", — сообщила Светлана Панкова, доктор исторических наук.

Теперь историки собираются привлечь к сотрудничеству врачей-хирургов, которым предстоит определить происхождение шва. Пока есть две версии — удар саблей или сложная ритуальная церемония.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте на съемках фильма случайно нашли древнюю мумию.

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