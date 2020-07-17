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Новые снимки солнца: оно покрыто миниатюрными вспышками

Наука

Самые близкие из когда-либо полученных изображения солнца показывают, что его поверхность испещрена "лагерными кострами" - миниатюрными версиями солнечных вспышек, видимых с Земли.

Наблюдения, переданные с космического аппарата Solar Orbiter, который является совместной миссией НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА), могут помочь понять, почему атмосфера Солнца настолько  горячая по сравнению с поверхностью - главный парадокс в Солнечной физике. 

Миниатюрные вспышки были предложены в качестве теоретического объяснения так называемой проблемы коронального нагрева, но до сих пор ни один телескоп не имел достаточно хорошего разрешения, чтобы наблюдать атмосферу Солнца настолько подробно, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию.

Последние кадры, снятые на высоте 77 млн км над поверхностью Солнца между орбитами Венеры и Меркурия, показывают мерцающие маяки, каждый из которых охватывает всего несколько сотен километров в поперечнике и длится несколько минут, прежде чем снова угаснуть.

"Костры-это маленькие родственники солнечных вспышек, которые мы можем наблюдать с Земли, в миллионы или миллиарды раз меньше, - сказал Дэвид Бергманс из Королевской обсерватории Бельгии, главный исследователь миссии. - На первый взгляд солнце может показаться тихим, но когда мы всматриваемся в детали, то всюду видим эти миниатюрные вспышки."

Миссия стоимостью $1,3 млрд была запущена в феврале. Ее цель - раскрыть тайны динамического поведения нашей звезды. И прислать на Землю первые снимки неизведанных Северного и Южного полюсов Солнца, когда зонд достигнет выгодной точки над планетной плоскостью в конце следующего года.

Оттиск художника с солнечной орбиты.

По мере приближения к Солнцу космический аппарат будет подвергаться воздействию палящих температур, поэтому его камеры и другие приборы размещены за титановым теплозащитным экраном, покрытым веществом под названием SolarBlack, изготовленным из обугленных костей животных. Приборы и камера смотрят через глазки, которые закрываются всякий раз, когда есть риск их перегрева.

Последние снимки показывают, что происходит в нижних слоях атмосферы Солнца, известных как корона, которая простирается на миллионы километров в космическое пространство. Температура короны составляет более миллиона градусов Цельсия, что на порядки выше, чем температура поверхности Солнца, которая является относительно прохладной - 5500° С.

  • Солнечные физики десятилетиями пытались решить загадку, почему корона так горяча.

"Одна из теорий заключается в том, что есть все эти действительно маленькие солнечные вспышки, которые постоянно происходят по всему солнцу", - сказал Дэвид Лонг из Лаборатории космических наук Малларда Калифорнийского университета, главный исследователь миссии. 

Ученые утверждают, что наблюдения за полюсами могли бы выявить процессы, управляющие 11-летним циклом активности Солнца.

 

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