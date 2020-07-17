Из-за участившихся взломов компания ищет решение проблемы. В целях безопасности будут приняты строгие меры.

Компания Twitter пообещала удалить аккаунты, пароль от которых менялся в течение последних тридцати дней.

"Наша задача поскорее наладить работу Сети. Дать возможность пользователям без помех работать со своими страницами, но при этом мы должны убедиться, что аккаунтами действительно распоряжаются их владельцы", — приводит слова агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник.