ООН: экологическая бомба у берега Йемена вот-вот рванет

Время, чтобы предотвратить катастрофический разлив нефти из разрушающегося танкера, загруженного 1,1 млн баррелей сырой нефти , который пришвартован у берегов Йемена, истекает.

С таким заявлением выступила сегодня глава комитета ООН по окружающей среде.

Ингер Андерсен в очередной раз напомнила Совету Безопасности ООН, что утечка нефти из системы FSO Safer, которая не обслуживалась более пяти лет, разрушит экосистемы и средства к существованию на десятилетия.

"Предотвращение такого кризиса - действительно единственный вариант, - сказал Андерсен. - Несмотря на сложный оперативный контекст, не следует жалеть усилий для того, чтобы сначала провести техническую оценку и первоначальный легкий ремонт."

Давние опасения по поводу ржавого 44-летнего нефтяного танкера обострились 27 мая, когда морская вода начала просачиваться в его машинное отделение. Причина утечки неизвестна, так как судно не было обследовано.

Повстанцы-хуситы, контролирующие район, где пришвартовано судно, выдвинули ряд условий для того, чтобы допустить на борт инспекторов ООН.

"На судне находятся 1 148 000 баррелей легкой сырой нефти, а это означает, что если произойдет полный разлив, то выброс будет в четыре раза больше, чем катастрофа Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году", - предупреждает ООН.

Экологи заявляют, что под угрозой находится одно из "самых важных хранилищ биоразнообразия на планете" - в водах Йемена обитают международно значимые виды животных, включая морских млекопитающих, морских черепах и морских птиц.