В Японии разработали маски, преобразующие речь в текст

В Японии разработали специальные маски, которые способны преобразовывать речь человека в полноценный текст.

По словам инженеров, маска не предназначена для того, чтобы защищать человека от инфекции, ее нужно надевать поверх обычной медицинской. Устройство оснащено микрофоном с опцией шумоподавления. Через микрофон и функцию Bluetooth на телефоне или компьютере устная речь преобразуется в текст и может быть переведена на 8 языков.

Новый гаджет призван облегчить процесс общения между людьми в период пандемии коронавируса.

Как это работает?

На ПК или телефоне собеседника будет воспроизводиться речь говорящего параллельно с текстом — система напоминает субтитры. Сообщается, что маски поступят на рынок США и Японии до конца текущего года.

Примерная стоимость таких масок — $40.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что инженеры разработали носимые программируемые роборуки.

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