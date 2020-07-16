В Японии разработали специальные маски, которые способны преобразовывать речь человека в полноценный текст.
По словам инженеров, маска не предназначена для того, чтобы защищать человека от инфекции, ее нужно надевать поверх обычной медицинской. Устройство оснащено микрофоном с опцией шумоподавления. Через микрофон и функцию Bluetooth на телефоне или компьютере устная речь преобразуется в текст и может быть переведена на 8 языков.
Новый гаджет призван облегчить процесс общения между людьми в период пандемии коронавируса.
На ПК или телефоне собеседника будет воспроизводиться речь говорящего параллельно с текстом — система напоминает субтитры. Сообщается, что маски поступят на рынок США и Японии до конца текущего года.
Примерная стоимость таких масок — $40.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что инженеры разработали носимые программируемые роборуки.
Метеоролог рассказал о погоде на ближайшее время.