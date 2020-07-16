В Роскачестве советуют регулярно обновлять ПО на устройствах

Эксперты рекомендуют россиянам чаще обновлять программное обеспечение, чтобы защитить свои персональные данные и денежные средства.

"Производители ПО постоянно усовершенствуют не только отдельные части функциональности, которым сообщают все новые и новые функции добавляя новые функции. Из-за того, какой именно вирус поселится в не обновленной своевременно системе, пользователи могут лишиться или денег или же каких-либо весьма дорогих персональных данных", — сообщили специалисты.

Также эксперты отметили, что в ПК и в мобильном телефоне все тесно взаимосвязано — бывает так, что от компьютера через USB происходит процесс зарядки телефона, нередко используется один и тот же кабель для Wi-Fi.

Поэтому экосистема будет защищенной только в том случае, когда обновлены оба гаджета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты объяснили, как обезопасить мобильный банк от мошенников.