Химики из Германии разгадали секрет вкуса лисичек

Химик из Германии разработали методику, позволяющую определить качество лисичек. Ученые смогли разгадать секрет вкуса этих грибов с помощью содержащихся в них веществ.

Повара и любители грибов любят лисички Cantharellus cibarius за насыщенный пряный запах, напоминающий абрикос. Лисички часто добавляют в изысканные блюда для усиления вкуса.

Открытие немецких ученых позволит выявить наиболее ценные с этой точки зрения экземпляры этих грибов.

Химики обнаружили, что вкус лисичек определяет концентрация жирных кислот, которые сохраняются только при определенных условиях.

"Для получения самых отборных грибов — фермеры будущего будут использовать устройство, которое взвешивает и измеряет ионы в электрическом поле. В будущем технология может применяться для улучшения вкуса искусственно произведенных продуктов", — заявил автор исследования Андреас Дункель.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как обезопасить себя от отравления грибами.