Химик из Германии разработали методику, позволяющую определить качество лисичек. Ученые смогли разгадать секрет вкуса этих грибов с помощью содержащихся в них веществ.
Повара и любители грибов любят лисички Cantharellus cibarius за насыщенный пряный запах, напоминающий абрикос. Лисички часто добавляют в изысканные блюда для усиления вкуса.
Открытие немецких ученых позволит выявить наиболее ценные с этой точки зрения экземпляры этих грибов.
Химики обнаружили, что вкус лисичек определяет концентрация жирных кислот, которые сохраняются только при определенных условиях.
"Для получения самых отборных грибов — фермеры будущего будут использовать устройство, которое взвешивает и измеряет ионы в электрическом поле. В будущем технология может применяться для улучшения вкуса искусственно произведенных продуктов", — заявил автор исследования Андреас Дункель.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как обезопасить себя от отравления грибами.
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