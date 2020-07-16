В Японии разработали робота-мерчендайзера

Инженеры японской компании Telexistence разработали робота-аватара. В ближайшее время ему предстоит заняться раскладкой бутербродов, бэнто (упакованной порционной еды - Прим.ред.) и напитков на полки одного из японских минимаркетов. Производитель надеется, что предприятия розничной торговли заинтересуются новой разработкой.

После того как завершатся испытания, сеть розничных магазинов FamilyMart планирует до 2022 года оснастить такими роботами-мерчендайзерами 20 своих торговых точек в Токио.

Первые модели роботов будут управляться человеком дистанционно.

Но в перспективе планируется создать таких роботов, которые смогут имитировать любую работу людей.

Несмотря на весь технический прогресс, в общественных местах роботов используют довольно редко.

Для бизнеса Японии, население которой стремительно стареет, что ведет к нехватке рабочей силы, роботы особенно полезны.

Сказалось и влияние пандемии коронавируса. В настоящее время в помощи роботов очень нуждаются ресторанный бизнес и даже нефтегазовая отрасль.

Ранее эксперт рассказал, в каких отраслях в России используются роботы.