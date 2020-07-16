Аномальная жара в Сибири связана с деятельностью человека

Международная группа исследователей установила возможную причину аномальной жары по всей территории Сибири. По словам ученых, необычное для данного региона явление могло быть вызвано активным воздействием людей на глобальный климат планеты.

Ученые проанализировали изменения климата в сибирском регионе, в первую очередь — колебания среднестатистической температуры воздуха за январь-июнь текущего года. В результате удалось выяснить, что за данный период произошли климатические изменения.

Специалисты составили прогноз по изменениям температурного режима и пришли к выводу, что в среднем воздух в Сибири должен прогреваться меньше на 2-3 градуса. Возможно, что к 2050 году среднестатистическая температура в данном регионе России поднимется на 2,5 — 5 градусов, но может быть выше и на семь градусов.

Ранее синоптики назвали сроки окончания аномальной жары в центральной России.