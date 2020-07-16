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Французские специалисты выявили основной признак осложнений от COVID-19

Наука

Французские исследователи обнаружили главную отличительную особенность пациентов, которые находятся в группе риска развития осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

Ученые проанализировали истории болезни 50 зараженных. У каждого из них были различные симптомы, такие как: кашель, трудности с дыханием, потеря вкуса и обоняния.

Исследователи изучили состав крови, тканей, иммунных клеток и других биоматериалов пациентов. 

"У большинства больных, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, наблюдается недостаток интерферонов типа I. Обычно иммунная система использует их для борьбы с инфекцией. Если интерфероны вырабатываются в организме в достаточном количестве, то развитие болезни можно замедлить", — заявили исследователи.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что именно уровень интерферона — ключевой фактор в развитии на фоне коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые люди обладают иммунитетом к коронавирусу.

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