В Оксфордском университете специалисты провели успешные испытания новой вакцины против коронавируса.
По словам ученых, в результате исследования выяснилось, что вакцинация способна повысить иммунитет человека. В процессе разработки вакцины специалисты особое внимание уделяли выработке антител к вирусу.
Для окончательного подтверждения эффективности запланировано проведение финальных испытаний, которые будут проходить в Бразилии. Вакцина будет протестирована на 10 тыс. добровольцах в возрасте от 56 до 69 лет, старше 70 лет и детях от 5 до 12 лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае прошли первые испытания вакцины от COVID-19 на грызунах и обезьянах. PiCoVacc — интегрированная вакцина, под воздействием которой в организме данных животных самостоятельно вырабатываются антитела. В основу вакцины положены образцы жидкости из легких пациентов из разных стран мира, вылечившихся от коронавируса.
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