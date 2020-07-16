Ученые: за день в мозге человека возникает 6200 мыслей

Оказывается, можно посчитать количество мыслей. Специалистам Королевского университета удалось разделить ежедневный поток мыслей на несколько частей, которые отвечают за конкретные мысли.

Ученые Джордан Поппенк и Джули Ценг придумали, как отследить на карте мозга точку окончания одной мысли и начала другой.

Мозг создает паттерны для каждой мысли

Так как специалистам удалось визуализировать активность нейронов, они смогли выяснить, что существуют определенные паттерны-шаблоны, которые мозг создает каждый раз при переходе между мыслями.

Кроме того, паттерны создаются и для каждой мысли отдельно. Но расшифровывать их сложно, поэтому ученым пришлось искать другой метод.

Они определили паттерны, отвечающие за разные переходы от одной мысли к другой. Это позволило им увидеть, как меняется поток мыслей.

Ученые посчитали переходы и выяснили, что за день в мозге человека в среднем возникает около 6200 мыслей.

В перспективе специалисты планируют определить скорость потока мыслей в течение жизни и выяснить, существует ли взаимосвязь с концентрацией внимания, а также понять, как движутся мысли при психических отклонениях.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что человеческий мозг способен монтировать

воспоминания.