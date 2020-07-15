Генетики научились превращать самок комаров в некусающих самцов

Американские генетики нашли способ, с помощью которого можно превратить кровососущую самку комара в безвредного самца. Для этого нужно просто изменить один ген.

Речь идет о комарах Aedes aegypti. Именно они являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, в том числе желтой лихорадки, лихорадки денге и др.

Угрозу представляют только самки комаров, а самцы не кусаются.

"Мужской пол у комаров определяется присутствием М-локуса — это такой себе аналог Y-хромосомы у людей. Если вставить мужской определяющий ген в хромосомную область, которая наследуется самками, то можно превратить самок в фертильных самцов", — сообщил профессор Чжицзянь Ту из Колледжа сельского хозяйства и наук о жизни.

Ученым удалось вывести несколько трансгенных линий комаров A. aegypti. В процессе исследования они заметили, что генно-модифицированные комары с измененным полом не могут летать, потому что у них нет гена, также расположенного в М-локусе.

В перспективе генетики намерены сократить численность популяций комаров, в том числе и с помощью методов, которые позволяют изменить пол насекомых.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что установлено, как комары находят цель для укуса.