Хорватские инженеры разработали электропед G12H, особенностью которого является повышенная автономность. Электровелосипед может преодолеть более 200 километров, если его аккумулятор заряжен на 100%.
Это в два раза больше, чем предыдущий рекорд среди подобного транспорта.
По словам инженеров, рекордную автономность они смогли получить благодаря мощному современному аккумулятору на 3 кВт*ч.
Максимальная скорость, которую может развивать G12H, составляет 45 километров в час. Права для управления таким электробайком не нужны.
"G12H стал логическим продолжением другой модели — G12S. Но подробных технических спецификаций нового электропеда пока нет — их представят после начала продаж", — сообщили разработчики.
Известно, что новинка оснащена биометрической системой распознавания, которая представляет собой специальные датчики в руле. То есть, злоумышленники не смогут просто так угнать G12H.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае создали велосипед с автопилотом на голосовом управлении.
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