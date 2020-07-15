Создан велосипед, на котором можно проехать 200 км на одном заряде

Хорватские инженеры разработали электропед G12H, особенностью которого является повышенная автономность. Электровелосипед может преодолеть более 200 километров, если его аккумулятор заряжен на 100%.

Это в два раза больше, чем предыдущий рекорд среди подобного транспорта.

По словам инженеров, рекордную автономность они смогли получить благодаря мощному современному аккумулятору на 3 кВт*ч.

Максимальная скорость, которую может развивать G12H, составляет 45 километров в час. Права для управления таким электробайком не нужны.

"G12H стал логическим продолжением другой модели — G12S. Но подробных технических спецификаций нового электропеда пока нет — их представят после начала продаж", — сообщили разработчики.

Известно, что новинка оснащена биометрической системой распознавания, которая представляет собой специальные датчики в руле. То есть, злоумышленники не смогут просто так угнать G12H.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае создали велосипед с автопилотом на голосовом управлении.

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