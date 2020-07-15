Создан паучий шелк с помощью фотосинтезирующих бактерий

Ученые, используя генетически модифицированный штамм бактерии Rhodovulum sulfidophilum, создали искусственный паучий шелк. Данная бактерия очень неприхотлива — она нуждается только в достаточном количестве света, воды, азота и углекислого газа.

Японские биологи трансплантировали в геном Rhodovulum sulfidophilum части ДНК пауков, которые отвечают за выработку белка MaSp1. Именно этот белок — основной компонент структурных нитей паутины и дает им прочность.

В результате бактерии стали создавать одиночные молекулы белка, которые потом объединились в нити, напоминающие природный паучий шелк.

Ученые хотят использовать данную технологию, чтобы запустить производство паучьего шелка без участия пауков и с минимальными затратами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тайваньские ученые создали линзы из паучьего шелка.

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