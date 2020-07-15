Московский Комитет по туризму разработал новый проект для туриндустрии "Привет, Москва!". Специалисты в сфере туризма смогут выбрать на интерактивной карте любой округ и посмотреть, какие там есть театры, музеи, объекты инфраструктуры и т.д.
Проект поможет туроператорам и турагентам создавать интересные маршруты для путешественников. Например, в маршрут по ЦАО могут быть включены:
Кроме того, карта предложит идеи и для семейного отдыха — посетить центр океанографии и морской биологии "Москвариум" или усадьбу Деда Мороза.
О каждом объекте собрана вся необходимая информация. Проект позволяет узнать стоимость экскурсии, режим работы объектов.
Для просмотра онлайн-карты представителям туристического бизнеса нужно зарегистрироваться в проекте.
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