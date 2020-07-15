В Москве разработали проект для туриндустрии "Привет, Москва!"

Московский Комитет по туризму разработал новый проект для туриндустрии "Привет, Москва!". Специалисты в сфере туризма смогут выбрать на интерактивной карте любой округ и посмотреть, какие там есть театры, музеи, объекты инфраструктуры и т.д.

Проект поможет туроператорам и турагентам создавать интересные маршруты для путешественников. Например, в маршрут по ЦАО могут быть включены:

креативные пространства;

арт-кластеры;

фуд-моллы;

рынки.

Кроме того, карта предложит идеи и для семейного отдыха — посетить центр океанографии и морской биологии "Москвариум" или усадьбу Деда Мороза.

О каждом объекте собрана вся необходимая информация. Проект позволяет узнать стоимость экскурсии, режим работы объектов.

Для просмотра онлайн-карты представителям туристического бизнеса нужно зарегистрироваться в проекте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Швеции разработали мобильное приложение с "картой сокровищ".