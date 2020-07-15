Tele2 придется ответить за рост тарифов

Рост тарифов Tele2 привел к штрафу. В отношении оператора возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Отвечать компании придется за действия, совершенные в мае. В последний весенний месяц оператор увеличил стоимость услуг связи на 10%. В июне ФАС потребовала это повышение отменить, но Tele2 на встречу не пошла.

"Компания не привела тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года и не сообщила в ФАС России о выполнении предупреждения. На основании этого ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства", — сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Ранее "Правда.Ру" писала, что мобильная связь станет дороже в России. С начала года цены уже выросли в среднем на 8%. Во втором полугодии эксперты ожидают рост еще на 14%. Это связано, в том числе, с потерями из-за эпидемии коронавируса. С ее началом в России операторы не досчитались 30 миллиардов рублей.

Между тем в России разблокировали платформу для размещения статей, разработанную Павлом Дуровым. Речь идет о блог-платформе Telegra.ph.