В Эфиопии обнаружили костяной топорик возрастом 1,4 млн лет

Антропологи обнаружили на востоке Африки острый инструмент, сделанный из кости носорога. Артефакт был изготовлен задолго до появления первых людей.

Прямоходящие Homo erectus появились еще примерно 2 млн лет назад.

Они просуществовали намного дольше, чем наш вид, их последние представители жили на Яве 100 тысяч лет назад. Они не только первыми переселились в Азию, но уже умели изготавливать простые орудия из камня.

А вот находка, сделанная в Эфиопии, доказывает, что их технологии вовсе не были примитивными.

По характеру повреждений на костяном топоре ученые определили, что в процессе его использования люди совершали длинные прямые движения. Заготовку длиной примерно 13 см изготовили из кости носорога, а потом заточили несколькими ударами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Иордании найдены фигурки людей возрастом 10 тысяч лет.