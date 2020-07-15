Антропологи обнаружили на востоке Африки острый инструмент, сделанный из кости носорога. Артефакт был изготовлен задолго до появления первых людей.
Прямоходящие Homo erectus появились еще примерно 2 млн лет назад.
Они просуществовали намного дольше, чем наш вид, их последние представители жили на Яве 100 тысяч лет назад. Они не только первыми переселились в Азию, но уже умели изготавливать простые орудия из камня.
А вот находка, сделанная в Эфиопии, доказывает, что их технологии вовсе не были примитивными.
По характеру повреждений на костяном топоре ученые определили, что в процессе его использования люди совершали длинные прямые движения. Заготовку длиной примерно 13 см изготовили из кости носорога, а потом заточили несколькими ударами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Иордании найдены фигурки людей возрастом 10 тысяч лет.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.