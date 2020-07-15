Генетикам впервые удалось расшифровать X-хромосому

Генетики из США впервые описали сквозную последовательность человеческой ДНК-хромосомы. Авторами исследование стали ученые из Национального института исследования генома человека.

Эталонную последовательность человеческого генома создали почти 20 лет назад, но, несмотря на это, в ней до сих пор имелись пробелы, которые пытались восполнить ученые.

Для того, чтобы исследовать данный вопрос, специалисты применили новейшие методы изучения генома и программу для сборки большого количества сегментов сгенерированных последовательностей.

Данное открытие имеет большое значение для современной медицины, так как позволяет получить более полное понимание биологии человека и его болезней.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи расшифруют ДНК всех живых организмов на Земле - в рамках проекта BioGenome Project Earth. Исследование поможет получить качественные данные для выяснения эволюционных связей между различными группами организмов.