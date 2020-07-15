Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями

Ученые из Великобритании выяснили, что андский кондор тратит всего 1% времени полета на взмахи крыльями. Все остальное время он способен летать за счет восходящих потоков воздуха.

Летающий гигант

Считается, что андский кондор - самая тяжелая птица в мире, которая, несмотря на свои большие размеры, способна парить. Вес его тела может составлять 15 килограммов, а размах крыльев — 3 метра.

Для того, чтобы выяснить, как летает кондор, орнитологи закрепили специальные приборы на восьми особях. Каждый день эти устройства регистрировали взмахи крыльев птиц. Исследователям удалось записать более 250 часов полета.

Один кондор пролетел 160 километров, при этом не сделав ни одного взмаха крыльями.

"Для длительного парения кондоры используют потоки восходящие воздуха. Так как эти птицы — падальщики, им приходится много времени проводить в полете в поисках пищи. Благодаря парению они преодолевают огромные расстояния, при этом нагрузка на крылья сведена к минимуму", — сообщили ученые.

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