В крови людей с тяжелой формой COVID-19 обнаружили опасное антитело

Ученые из Нидерландов обнаружили у пациентов с тяжелой формой коронавируса антитело, которое не подавляет SARS-CoV-2, а провоцирует сильные воспалительные реакции.

"Опасным оказалось одно из антител, способных прикрепляться к шиповидному белку коронавируса. Если такое антитело взаимодействует с клетками-макрофагами, то возникает мощнейший воспалительный ответ, связанный с серьезными рисками для здоровья", - сообщила молекулярный биолог Менно де Винтер.

Она также добавила, что это объясняет тот факт, почему многим пациентам становится хуже, когда активируется адаптивный иммунитет. У больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции появляются множественные воспаления, микротромбы и другие опасные состояния, опасные для жизни.

По словам ученых, обнаружение "троянского" антитела заставляет сомневаться в безопасности методики переливания плазмы людей, вылечившихся от коронавируса. Хорошая новость в том, что опасные антитела можно подавить при помощи вещества R406 — компонента фостаматиниба (лекарство от иммунногенной тромбоцитопении).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из крови лам создали наноантитела к коронавирусу.