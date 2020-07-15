Ученые выяснили, чем питались предки кошек в эпоху неолита

Польские ученые смогли определить, чем питались полудикие кошки, которые обитали на нашей планете в период неолита.

Археологи и химики из Университета Николая Коперника исследовали останки животных. Они определили концентрацию изотопов в костях диких кошек, коров, собак и других животных, останки которых были найдены в пещерах Смолень-III и Перспективная.

Данную процедуру провели и останками кошек, которые обитали на Земле в период античности и эпоху средневековья.

Таким образом, ученым удалось выяснить, что древние кошки употребляли в пищу все то же самое, что и их дикие предки. Иными словами, они также ели птиц и грызунов.

В тот период кошки не были настолько зависимы от человека, несмотря на то, что жили рядом с ним.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи извлекли и расшифровали ДНК из древнейших останков домашних кошек на Земле и сделали вывод, что одомашнили их египтяне и жители Ближнего Востока девять тысяч лет назад.