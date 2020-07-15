Специалисты из Колумбийского университета смогли успешно восстановить легкое человека. Для этого они сделали перекрестную циркуляцию крови между свиньей и испытуемым органом.
Благодаря внутренним биологическим механизмами удалось восстановить поврежденные легкие. Стоит отметить, что другой способ в данном случае бы не помог.
Это открытие имеют большое будущее, но о том, чтобы применить его результаты на практике говорить пока рано. Ученые отмечают, что в крови свиней имеются вирусы, реализация данного метода является довольно дорогостоящей процедурой.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие ученые сделали прорыв на пути к пересадке сердца от свиньи к человеку. Специалисты под руководством Бруно Райхарта из Мюнхенского университета в Германии разработали методику, которая позволяет увеличить продолжительность жизни бабуинов — с трансплантированными сердцами свиней.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.