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Поврежденные легкие человека восстановили соединением с живыми свиньями

Наука

Специалисты из Колумбийского университета смогли успешно восстановить легкое человека. Для этого они сделали перекрестную циркуляцию крови между свиньей и испытуемым органом.

Благодаря внутренним биологическим механизмами удалось восстановить поврежденные легкие. Стоит отметить, что другой способ в данном случае бы не помог.

Это открытие имеют большое будущее, но о том, чтобы применить его результаты на практике говорить пока рано. Ученые отмечают, что в крови свиней имеются вирусы, реализация данного метода является довольно дорогостоящей процедурой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие ученые сделали прорыв на пути к пересадке сердца от свиньи к человеку. Специалисты под руководством Бруно Райхарта из Мюнхенского университета в Германии разработали методику, которая позволяет увеличить продолжительность жизни бабуинов — с трансплантированными сердцами свиней.

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