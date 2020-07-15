На конец текущей недели запланирован запуск спутника ОАЭ на Марс. Цель - изучение его погоды и климата.
"Надежда", как называют 1,3-тонный зонд, стартует на ракете H-2A с японского космодрома Танегасима.
Путь в 500 млн км роботизированный корабль, как ожидается, преодолеет до февраля 2021 года - как раз к 50-летию образования ОАЭ.
Изначально старт был назначен на сегодня, 15 июля, но его пришлось отменить из-за ожидаемых плохих погодных условий над Танегасимой. Следом за "Надеждой" у четвертой планете Солнечной системы отправятся марсоходы США и Китая.
Арабские Эмираты "замахнулись" на Марс
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.