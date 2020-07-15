Google предстоит суд по обвинению в слежке за пользователями

Материнская компания Google Alphabet Inc станет ответчиком в суде по обвинению в слежке за пользователями.

Уже второй иск о конфиденциальности данных подан против Google юридической фирмой Boies Schiller Flexner от имени "группы индивидуальных потребителей".

Ранее клиентами фирмы были конкуренты Google, такие как Facebook Inc и Oracle Corp.

Суть претензий

Новая жалоба в окружной суд США в Сан-Хосе обвиняет Google в нарушении Федерального закона о прослушке и Калифорнийского закона о конфиденциальности:

агрегатор регистрирует то, что пользователи смотрят в новостях и других типах приложений, несмотря на то, что они отключили отслеживание "активности в интернете и приложениях" в настройках своего аккаунта Google.

В иске утверждается, что сбор данных происходит через Firebase Google, набор программного обеспечения, популярного среди разработчиков приложений для хранения данных, доставки уведомлений и рекламы, а также отслеживания сбоев и кликов.

Firebase обычно работает внутри приложений невидимо для потребителей.

" Даже когда потребители следуют собственным инструкциям Google и отключают отслеживание "веб-активности и активности приложений" на своих "элементах управления конфиденциальностью", Google тем не менее продолжает перехватывать использование пользователями приложений и просмотр приложений, а также личную информацию", - говорится в иске.

Со своей стороны Google заявила о несогласии с иском: