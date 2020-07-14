Попугай выиграл у детей и студентов Гарварда в игре в напёрстки

Орнитологи провели исследование с целью изучить когнитивные способности птиц.

В эксперименте участвовал африканский серый попугай жако Гриффин. Птица играла с людьми в напёрстки.

Перед попугаем стояло несколько чашек, под которыми были спрятаны разного цвета помпоны. Потом чашки перемешали. Попугай должен был выбрать ту, под которой находился помпон нужного цвета.

Птице удавалось следить за несколькими предметами сразу.

Потом задачу усложнили. В игре приняли участие 21 ребёнок в возрасте от 6 до 8 лет и 21 студент Гарвардского университета. Специалисты провели три уровня сложности игры в зависимости от количества помпонов.

В результате попугай одерживал победу у детей и даже превзошёл студентов Гарварда — они смогли обыграть птицу всего два раза.

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