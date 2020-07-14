Натрий поможет усовершенствовать батареи смартфонов

Российские и немецкие эксперты предлагают в качестве альтернативного варианта литий-ионным батареям использовать "упакованный" натрий для смартфонов.

Известно, что литий-ионные аккумуляторы широко применяются в различных областях, в частности, в мобильных телефонах, космическом оборудовании.

Но нужно понимать, что литий представляет собой дорогой щелочной материал, запасы которого рано или поздно будут исчерпаны.

Ученые из России и Германии сообщили, что когда атомы натрия располагаются в батарее один над другим, хорошую энергоемкость получает элемент питания. Особенность данной технологии заключается в способе укладки.

Специалисты предлагают размещать два слоя натрия между двумя слоями графена.

Эксперт рынка мобильных устройств Эльдар Муртазин рассказал, как правильно обращаться с зарядным устройством. Специалист объяснил, в каких местах ни в коем случае нельзя пользоваться зарядкой.