В Иркутском госуниверситете займутся изучением биологии трюфелей

Специалисты Иркутского государственного университета выиграли грант Российского научного фонда на проведение исследований научных аспектов выращивания трюфелей. Для этих целей на базе Ботанического сада будет создана специальная лаборатория.

"Трюфелеводство является одной из наименее изученных отраслей современного грибоводства. Зачастую наши представления о трюфеле ограничиваются тем, что это очень дорогой гриб, который подают в элитных ресторанах. Для нас же — это не просто кулинарный деликатес. Трюфель — это, прежде всего, живой организм, который можно вырастить в лабораторных условиях для того, чтобы понять, а какие новые природные вещества синтезирует данный гриб и возможно ли на основе данных молекул разработать новые лекарственные препараты", — отметил руководитель проекта, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ИГУ Денис Аксенов-Грибанов.

Специалистам предстоит побывать в местах сбора трюфелей. Их задача — сформировать микробиологическую коллекцию штаммов. Затем они должны будут обсудить с микологами и технологами биотехнологических компаний процесс разработки новых продуктов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что белый трюфель был продан в Пьемонте за €75 тысяч.