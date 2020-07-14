Японское искусство киригами поможет создать роботов нового поколения

Инженеры из Гарварда создали методику, которая поможет получить скульптуру киригами любой формы. По словам специалистов, данная разработка может быть использована в процессе создания приводов для мягких роботов.

Что такое киригами?

Киригами — это японское искусство, похожее на оригами, но отличается от него тем, что техника киригами предполагает работу ножницами.

Гарвардские ученые разработали систему воздушных шаров, поддающихся программированию. В процессе надувания они могут принимать различные формы. Исследователи считают, что с помощью данной технологии можно создавать новые типы медицинского оборудования.

Во время надувания шарика разрезы внутри него влияют на расширение в одних местах и сужение в других, поэтому процесс можно полностью контролировать.

"Изменяя лишь два параметра "пикселей", мы можем запрограммировать даже самые сумасшедшие конфигурации фигур в шары киригами. Наша стратегия позволяет автоматически создавать воздушный шар, начиная с той формы, которая вам нужна. Такой подход — "снизу вверх" — использует упругость материала, а не только кинетическую энергию", — рассказала Антонио Элиа Форте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработан мягкий робот, бегающий, как гепард.